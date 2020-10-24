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محمد بن مسعود - الدمام - حقق ريال مدريد انتصاراً ثميناً بنتيجة (3-1) ضد الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم السبت، في ملعب "كامب نو" في إطار منافسات الجولة السابعة من الليجا.
وسجل لريال مدريد فيدي فالفيردي في الدقيقة 5، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 63، ولوكا مودريتش في الدقيقة 90، بينما سجل أنسو فاتي لبرشلونة في الدقيقة 8.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 13 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز العاشر.
كلاسيكو الأرض.. يبتسم لريال مدريد بثلاثية في مرمى برشلونةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-24
حقق ريال مدريد انتصاراً ثميناً بنتيجة (3-1) ضد الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم السبت، في ملعب "كامب نو" في إطار منافسات الجولة السابعة من الليجا.
وسجل لريال مدريد فيدي فالفيردي في الدقيقة 5، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 63، ولوكا مودريتش في الدقيقة 90، بينما سجل أنسو فاتي لبرشلونة في الدقيقة 8.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 13 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز العاشر.
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
07:08 PM
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
10:01 PM
حقق ريال مدريد انتصاراً ثميناً بنتيجة (3-1) ضد الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم السبت، في ملعب "كامب نو" في إطار منافسات الجولة السابعة من الليجا.
وسجل لريال مدريد فيدي فالفيردي في الدقيقة 5، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 63، ولوكا مودريتش في الدقيقة 90، بينما سجل أنسو فاتي لبرشلونة في الدقيقة 8.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 13 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز العاشر.
، كلاسيكو الأرض.. يبتسم لريال مدريد بثلاثية في مرمى برشلونة ،
المصدر : الخليج 365
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