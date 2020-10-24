محمد بن مسعود - الدمام - عدم تسجيل حالات وفاة خلال يوم سجّلت الإمارات 1,491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 123,764 حالة. وبينت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنها لم تُسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.فيروس كورونا الجديد الإمارات 24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 09:48 PM Advertisements عدم تسجيل حالات وفاة خلال يوم الإمارات.. 1,491 إصابة جديدة بـ"كورونا" الإمارات.. 1,491 إصابة جديدة بـ"كورونا" سجّلت الإمارات 1,491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 123,764 حالة. وبينت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنها لم تُسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. الكلمات المفتاحية ، الإمارات.. 1,491 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات.. 1,491 إصابة جديدة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.