جاء ذلك ضمن بيانها الذي جاء فيه: "يمكن إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية) والاختبارات النهائية حضوريًّا للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد موافقة مدير التعليم، وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد، وتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية كافة لأداء الاختبارات في المدارس".وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي فيروس كورونا الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة التعليم عن إمكانية إجراء اختبار أعمال السنة الفترية أو الاختبارات النهائية في المدارس.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 09:34 PM

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في هذه الحالة يمكن إجراء الاختبارات النهائية حضوريًّا بالمدارس.. تعرَّف عليها

كشفت وزارة التعليم عن إمكانية إجراء اختبار أعمال السنة الفترية أو الاختبارات النهائية في المدارس.

جاء ذلك ضمن بيانها الذي جاء فيه: "يمكن إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية) والاختبارات النهائية حضوريًّا للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد موافقة مدير التعليم، وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد، وتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية كافة لأداء الاختبارات في المدارس".

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