، في هذه الحالة يمكن إجراء الاختبارات النهائية حضوريًّا بالمدارس.. تعرَّف عليها ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة التعليم عن إمكانية إجراء اختبار أعمال السنة الفترية أو الاختبارات النهائية في المدارس.
جاء ذلك ضمن بيانها الذي جاء فيه: "يمكن إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية) والاختبارات النهائية حضوريًّا للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد موافقة مدير التعليم، وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد، وتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية كافة لأداء الاختبارات في المدارس".وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي فيروس كورونا الجديد
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 09:34 PM
كشفت وزارة التعليم عن إمكانية إجراء اختبار أعمال السنة الفترية أو الاختبارات النهائية في المدارس.
جاء ذلك ضمن بيانها الذي جاء فيه: "يمكن إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية) والاختبارات النهائية حضوريًّا للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد موافقة مدير التعليم، وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد، وتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية كافة لأداء الاختبارات في المدارس".
، في هذه الحالة يمكن إجراء الاختبارات النهائية حضوريًّا بالمدارس.. تعرَّف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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