محمد بن مسعود - الدمام - "مدني عسير": إصابة بسقوط شظايا على المدنيين بسراة عبيدة بعد اعتراض طائرة دون طيار حوثية





الكلمات المفتاحية 24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 09:28 PM تضرُّر 5 منازل و3 مركبات مدنية "مدني عسير": إصابة بسقوط شظايا على المدنيين بسراة عبيدة بعد اعتراض طائرة دون طيار حوثية "مدني عسير": إصابة بسقوط شظايا على المدنيين بسراة عبيدة بعد اعتراض طائرة دون طيار حوثية صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، وقد نتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة ، وتضرر ( 5 ) منازل ، و ( 3 ) مركبات مدنية ، و تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. الكلمات المفتاحية ، "مدني عسير": إصابة بسقوط شظايا على المدنيين بسراة عبيدة بعد اعتراض طائرة دون طيار حوثية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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