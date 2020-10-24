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2020-10-24 إصابة مواطن وتضرر 5 منازل إثر سقوط شظايا مسيرة حوثية في سراة عبيدة تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات متابعات الخليج 365 - واس أعلن الدفاع المدني في منطقة عسير سقوط شظايا على المدنيين والأعيان المدنية بسراة عبيدة جراء اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية وإصابة أحد المدنيين. وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، وقد نتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة، وتضرر ( 5 ) منازل ، و ( 3 ) مركبات مدنية ، و تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. Advertisements

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