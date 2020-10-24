الصحة توضح هل يمكن الإصابة بـ كورونا مرتين؟

2020-10-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أنه لا يزال غير معروف ما إذا كان جميع المرضى المصابين بفيروس كورونا يتكون لديهم استجابة مناعية وقائية ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى أم لا.

وتابعت الصحة عبر حساب الصحة 937 على موقع تويتر، أن المدة الوقائية التي يعطيها فيروس كورونا في حالة وجود مناعة وقائية لا تزال تحت الدراسة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل (395) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩ الجديد (كوفيد 19)، وتسجيل (17) حالة وفيات رحمهم الله.

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وأضافت وزارة الصحة، أنه تسجيل (417) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (330,995) حالة.

يذكر أن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، حذر في وقت سابق من خطورة التهاون بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من كورونا.

وقال الربيعة: “إننا جميعًا في مركب واحد، إذا عملنا معًا أنقذنا الجميع من فيروس كورونا، وإذا قصر البعض فسيؤثر على البقية”.

وأضاف الوزير الربيعة، في مقابلة مع قناة “الإخبارية”، أننا رأينا في الفترة الماضية استقرار حالات فيروس كورونا، وانخفاض حالات العناية المركزة، مشيرًا إلى أن الجميع عرضة لعودة الحالات.

وأكد وزير الصحة على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية لتجنب ارتفاع إصابات فيروس كورونا؛ حتى لا تحدث موجة ثانية مثل أوروبا، موضحًا أن المملكة من أفضل الدول في التعامل مع جائحة كورونا.



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