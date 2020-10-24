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هل يمكن فتح سجل تجاري للعسكري؟
لا يمكن للموظف الحكومي ممارسة التجارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعلت وزارة التجارة مع استفسار بشأن إمكانية فتح سجل تجاري لمنسوبي القطاع العسكري.
وقالت التجارة عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم السبت: إنه لا يمكن للموظف الحكومي ممارسة النشاط التجاري.
منح الهوية لإصدار السجل التجاري:
وأكد متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه يعتبر مخالفًا للنظام من يمنح هويته لشخص آخر بغرض إصدار سجل تجاري وفتح مؤسسة لا يعلم عنها شيئًا.
وحذر الحسين، في تغريدة له عبر تويتر، من أنه قد يترتب على تلك الفعلة جريمة تستر تجاري أو تهرب ضريبي أو غش تجاري ومخالفات أخرى، بالإضافة إلى تورط صاحب الهوية في قضايا دون علمه.
وفي وقت سابق ردت وزارة التجارة على استفسار بشأن هل يقتصر السجل التجاري الإلكتروني على السعوديين فقط؟
وقالت الوزارة: إنه يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري من وزارة الاستثمار.
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