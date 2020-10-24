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الملكية الفكرية تستعد لحظر أكثر من 250 موقعًا إلكترونيًّا مخالفًا
بسبب انتهاك حقوق المسلسلات وبث المباريات
متابعات الخليج 365 - الرياض
علق المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، محمد الحسن، على تعويض شخص بـ100 ألف ريال لاستخدام صورته دون إذنه.
وقال الحسن في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم السبت: إن الهيئة لديها من اللوائح والقوانين التي توفر الحماية لكل مبدع وصاحب فكر.
وأضاف متحدث الملكية الفكرية أن الهيئة في طريقها لحظر أكثر من 250 موقعًا الكترونيًّا يقوم بانتهاك حقوق المسلسلات وبث المباريات.
تصوير المشاهير والمسؤولين:
وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، قد أعلنت في وقت سابق، أن تصوير المشاهير، أو المسؤولين العموميين، ونشر صورهم لا يتطلب موافقة خطية منهم.
وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه لا يحق لمنتج الصورة أن ينشرها أو يعرضها أو يوزعها دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم أو إذن ورثتهم.
وأضافت أنه يُستثنى من ذلك الأشخاص ذوو الشهرة العامة، والموظفون الرسميون، وما سمحت به السلطات خدمة للصالح العام.
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