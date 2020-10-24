الزكاة والدخل: الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة بالتعليم الأهلي عن المواطنين فقط

2020-10-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة الزكاة والدخل أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي للمواطنين فقط، بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة.

وأضافت الزكاة والدخل ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم السبت، أنه بالنسبة إلى المقيمين فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أعلنت عن تفاصيل استثناء 14 حالة من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

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وأوضحت الهيئة، أنه يعفى من ضريبة التصرفات العقارية إذا كان التصرف بالهبة بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو إن كان التصرف بهدف توزيع تركة للورثة، أو إن كان التصرف بدون مقابل كالوقف الأهلي أو الخيري.

كما لا تفرض الضريبة إذا كان لتصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط التجاري، أو إذا كان التصرف قسري كحالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.

وأيضًا لا تُفرض إذا كان التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة في حدود ربع تركة الموصي، أو إن كان نقل ملكية العقار بصورة مؤقتة كضمان لتمويل أو ائتمان، أو نقل الملكية قبل سريان الضريبة شرط عدم حدوث تغيير في بنود العقد أو تغيير من أطرافه.

ولا تفرض الضريبة إن كان التصرف في العقار لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو بين أمناء حفظ لذات الصندوق، أو إذا كان أحد الطرفين حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين بالمملكة.



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