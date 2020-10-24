الأتراك ينتحرون نتيجة فيروس كورونا والفقر

2020-10-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

انتحر ما مجموعه 1370 شخصًا في تركيا بسبب الفقر منذ عام 2015 ، وفقًا للأرقام الرسمية التي يحتفظ بها معهد الإحصاء التركي (TÜİK) ، مع وقوع 566 حالة انتحار في العامين الماضيين.

وتم تسجيل إجمالي عدد حالات الانتحار في تركيا بسبب الفقر منذ عام 2002 ، عندما تولى حزب العدالة والتنمية السلطة ، 4801 شخص.

الفقر السبب الرئيسي

وحسبما ذكرت صحيفة جمهورييت اليومية التركية، أمس الجمعة، أن الفقر كان سبب 7.3 بالمئة من حالات الانتحار في تركيا في 2018 ، وارتفعت النسبة إلى 9.4 بالمئة في 2019.

وفقًا لمجموعة المناصرة لمجلس الصحة والسلامة في مكان العمل (İSİG) ، انتحر 54 شخصًا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020.

وقال كانسو يلدريم ، عضو المجلس إن حالات انتحار العمال تزداد هذا العام بسبب ظروف العمل التي أحدثها فيروس كورونا.

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وأفاد اتحاد الموسيقيين وفناني الأداء موزيك سين عن حدوث 100 حالة انتحار بين الموسيقيين لأسباب اقتصادية منذ مارس ، عندما تم تسجيل الوباء لأول مرة في تركيا.

ووفقًا للأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة ، توفي ما مجموعه 9584 شخصًا بسبب فيروس كورونا منذ 11 مارس ، وأصيب 528 ألف شخص بالفيروس حتى الآن.

خسائر الليرة

وخسرت الليرة التركية 28 في المائة من قيمتها في عام 2018 ، بعد أزمة العملة التي اجتاحت الأسواق المالية في أغسطس من ذلك العام ، و 12 في المائة إضافية في عام 2019.

منذ يناير ، فقدت الليرة التركية ما يقرب من 20 في المائة من قيمتها مقابل بدأ الدولار العام عند 5.94 ليرة ويتداول حاليا عند 7.97 ليرة.





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