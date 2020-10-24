- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مكة المكرمة تسجل 40 مئوية غدًا وتوقعات بأتربة وضباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مكة المكرمة تسجل 40 مئوية غدًا وتوقعات بأتربة وضباب
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.
أتربة وضباب:
وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من جنوب المملكة، كما توقعت تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا:
وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تشهد مكة المكرمة وجدة أعلى درجة حرارة بـ40 مئوية، فيما تشهد حائل ونجران أدنى درجة حرارة بالبلاد بـ12 درجة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مكة المكرمة تسجل 40 مئوية غدًا وتوقعات بأتربة وضباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.