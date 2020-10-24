مكة المكرمة تسجل 40 مئوية غدًا وتوقعات بأتربة وضباب

2020-10-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

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أتربة وضباب:

وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من جنوب المملكة، كما توقعت تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تشهد مكة المكرمة وجدة أعلى درجة حرارة بـ40 مئوية، فيما تشهد حائل ونجران أدنى درجة حرارة بالبلاد بـ12 درجة.





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