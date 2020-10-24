- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
محمد بن مسعود - الدمام - تفقَّد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم مستجدات مشروع تحسين المشهد الحضري، ومشروع ممشى زينب الهلالية بحي الشوقية بمكة المكرمة.
واطلع "القويحص" على منجزات وكالة التشييد والصيانة لرصد وتوثيق مظاهر التلوث البصري بالعاصمة المقدسة، ومعاينة الطرق والشوارع المستهدفة ذات الأولوية لتحسين المشهد الحضري بمكة المكرمة، وهي: طريق الأمير محمد بن سلمان بطول 12.5 كلم، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بطول 18.2 كلم، وشارع السيدة زينب الهلالية بالشوقية بطول 4.4 كلم، وشارع السيدة فاطمة الزهراء بالنسيم بطول 4.2 كلم، وشارع عبدالله عريف بطول 3.2 كلم.
ويجري العمل حاليًا على تعديل الملاحظات المرصودة من قِبل الاستشاري المختص، بتنسيق مشترك بين الإدارات المعنية في وكالة التشييد والصيانة ونظيرتها في وكالة البلديات وإدارات أخرى، على أن تنتهي المرحلة الأولى من المعالجة في بداية السنة الميلادية المقبلة -بإذن الله-.
وفي السياق ذاته، تفقّد أمين العاصمة المقدسة ممشى السيدة زينب الهلالية، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 50٪. ويضم المشروع ساحة أم المؤمنين وأمهات المؤمنين بمساحة 382 مترًا مربعًا، ومسطحات خضراء بمساحة 7390 مترًا مربعًا، ومسطحات مائية تحتوي على نافورة وشلال بمساحة 820 مترًا مربعًا، إضافة إلى 78 مقعدًا، و335 عمودًا للإنارة.
ويبلغ طول المشروع بالكامل 2365 مترًا، وأُنجز منه في المرحلة الحالية 1070 مترًا، ويجري العمل على استكمال المتبقي من المشروع وإنجازه خلال الفترة المحددة.
أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 08:26 PM"ممشى زينب الهلالية" بمكة.. مشروع مرتقب ونسبة الإنجاز 50%
تفقَّد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم مستجدات مشروع تحسين المشهد الحضري، ومشروع ممشى زينب الهلالية بحي الشوقية بمكة المكرمة.
واطلع "القويحص" على منجزات وكالة التشييد والصيانة لرصد وتوثيق مظاهر التلوث البصري بالعاصمة المقدسة، ومعاينة الطرق والشوارع المستهدفة ذات الأولوية لتحسين المشهد الحضري بمكة المكرمة، وهي: طريق الأمير محمد بن سلمان بطول 12.5 كلم، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بطول 18.2 كلم، وشارع السيدة زينب الهلالية بالشوقية بطول 4.4 كلم، وشارع السيدة فاطمة الزهراء بالنسيم بطول 4.2 كلم، وشارع عبدالله عريف بطول 3.2 كلم.
ويجري العمل حاليًا على تعديل الملاحظات المرصودة من قِبل الاستشاري المختص، بتنسيق مشترك بين الإدارات المعنية في وكالة التشييد والصيانة ونظيرتها في وكالة البلديات وإدارات أخرى، على أن تنتهي المرحلة الأولى من المعالجة في بداية السنة الميلادية المقبلة -بإذن الله-.
وفي السياق ذاته، تفقّد أمين العاصمة المقدسة ممشى السيدة زينب الهلالية، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 50٪. ويضم المشروع ساحة أم المؤمنين وأمهات المؤمنين بمساحة 382 مترًا مربعًا، ومسطحات خضراء بمساحة 7390 مترًا مربعًا، ومسطحات مائية تحتوي على نافورة وشلال بمساحة 820 مترًا مربعًا، إضافة إلى 78 مقعدًا، و335 عمودًا للإنارة.
ويبلغ طول المشروع بالكامل 2365 مترًا، وأُنجز منه في المرحلة الحالية 1070 مترًا، ويجري العمل على استكمال المتبقي من المشروع وإنجازه خلال الفترة المحددة.
، "ممشى زينب الهلالية" بمكة.. مشروع مرتقب ونسبة الإنجاز 50% ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "ممشى زينب الهلالية" بمكة.. مشروع مرتقب ونسبة الإنجاز 50% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.