حساب المواطن يحسم الجدل حول إمكانية إضافة عقد إيجار مكتوب يدويًا كمستند إثبات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حسم حساب المواطن الجدل حول إمكانية إدراج عقد إيجار مكتوب بشكل يدوي ضمن المستندات المطلوبة في البرنامج.
وأوضح حساب المواطن أنه في حال تم إرفاق عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لابد من إرفاق " عقد إيجار إلكتروني من شبكة إيجار " ، باسم المتقدم بالطلب بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.
يذكر أن برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.
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