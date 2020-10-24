شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي: التأمين لا يشمل علاج كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مجلس الضمان الصحي على أن فيروس كورونا (كوفيد- 19) ليس من الأمراض المزمنة التي يشملها التأمين الصحي.

وأشار المتحدث الإعلامي با مجلس الضمان الصحي التعاوني عثمان القصبي، إلى أن الدولة تكفلت بعلاج جميع الفئات المصابة بفايروس كورونا من سعوديين وأجانب، حتى مخالفي نظام الإقامة والعمل، على نفقتها، وفقًا لعكاظ.

Advertisements

وأضاف : " إن كان المؤمَّن له لديه مشاكل أخرى كالفشل الكلوي والسكر ونحوه من الأمراض المزمنة وأصيب بالفيروس فعلاجه بكورونا على حساب الدولة، أما الأمراض الأخرى المزمنة فيستمر علاجه حسب التأمين الطبي ونظام المجلس".

وكان مجلس الضمان الصحي أصدر تعميماً سابقاً لكافة شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي الخدمات الصحة المعتمدين.

أوضح وجود خطة علاجية حديثة واضحة للمؤمَّن له موثقة بالتحاليل والأشعات من مقدمي الخدمة المعتمدين لدى المجلس والتقارير اللازمة، وألا تتجاوز المدة الكلية لوصف الدواء دون مراجعة الطبيب المعالج 12 شهراً من تاريخ البدء بالعلاج، حيث يتم صرف العلاج كل 3 أشهر.