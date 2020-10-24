شكرا لمتابعة خبر عن تعطيل سيارات الإسعاف مخالفة.. وهذه عقوبتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت هيئة الهلال الأحمر خطورة ملاحقة سيارات الاسعاف، مؤكدة أن هذا التصرف يسبب الحوادث ويؤخر إنقاذ المصابين.

وقالت الهيئة أن التوقف المتكرر لسيارة الإسعاف من المحتمل أن يسبب حادث، وفي حال وقوع الحادث فإنه يعطل المسعفين ويأخر إنقاذ المصابين .

وأضافت أنه قد يسبب الحادث في إصابة المسعفين والسيارات التي خلفها ، مشيرة إلى أن قيمة مخالفة سيارة الإسعاف تصل إلى 900ريال.