شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تعلن جداول دروس الحصص اليومية بجميع المراحل للأسبوع التاسع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف “الأول والثاني والثالث الابتدائي” من الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

كما أعلنت التعليم، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف “الرابع والخامس والسادس الابتدائي” من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

للإطلاع على الجدول شاهد :

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