شكرا لمتابعة خبر عن سبب وجود 12 نقطة فرز وتحكم على مداخل المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت إدارة مرور العاصمة المقدسة عن وجود 12 نقطة فرز وتحكم على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

ويأتي ذلك لتسهيل وصول المعتمرين والمصلين الحاصلين على التصاريح اللازمة ولديهم حجوزات بالفنادق الواقعة في المنطقة المركزية عن طريق وسائل النقل المختلفة وتحويل المعتمرين الذين لديهم تصاريح للعمرة وليس لديهم حجوزات بالفنادق إلى المواقف المحددة.

وقامت الإدارة بتفويج مركبات الأجرة من خلال نقاط الفرز للمنطقة المركزية، وذلك للإسهام في نقل المعتمرين والمصلين بعد انقضاء فرائض الصلوات ومناسك العمرة.

ودعت إدارة مرور العاصمة المقدسة زوار بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية والإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا حرصاً على سلامتهم.