شكرا لمتابعة خبر عن 50 ألفاً غرامة لـ"إشعال النار" في الصحاري دون أخذ الاحتياطات اللازمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن العقوبات المتخذة في حال عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء إشعال النار في الصحاري.

وجاء ذلك ببالتزامن مع دخول موسم الشتاء، وتزايد الرحلات البرية و«الكشتات» وما يلحقها من إشعال للنار في الجلسات البرية للتدفئة.

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي أن العقوبات متمثلة في الغرامة المالية تتراوح بين 500 ريال إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة.

وأكدت أنه يجب على المتنزهين اتخاذ جميع الاحتياطات التي تمنع نشوب الحرائق أو الإضرار بالغطاء النباتي، منها استخدام موقد لضمان عدم انتشار النار أو إضرارها بالغطاء النباتي، وإطفاء النار بشكل كامل قبل مغادرة المكان.