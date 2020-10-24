إطلاق منصة رقمية قريبا لإستقبال جميع طلبات تملك العقار وفق شروط

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعتزم لجان النظر في طلبات تملك العقار الإعلان قريباً عن منصة رقمية لإستقبال جميع طلبات النظر في تملك العقار وتتبع إجراءاتها ، وذلك فور الإنتهاء من تنفيذها . تعتزم لجان النظر في طلبات تملك العقار الإعلان قريباً عن منصة رقمية لإستقبال جميع طلبات النظر في تملك العقار وتتبع إجراءاتها ، وذلك فور الإنتهاء من تنفيذها . ومن المقرر بدء تفعيل المنصة في 5 / 5 / 1442هـ الموافق 20 / 12 / 2020 م، ولمدة عام كامل ، وفقاً لـ " سبق " . كما يجب أن يلتزم المتقدم بعدة شروط وهي : 1- أن يكون التقديم خلال المدة المحددة . Advertisements 2- ألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي نهائي . 3- ألا يكون موقع العقار محل الطلب مما يُمنع التملك فيه شرعاً أو نظاماً . 4- ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود الإحياء في العقار محل الطلب . ويجب إرفاق عددٍ من المستندات، وهي: (رفع مساحي من مكتب معتمد يتضمن إحداثيات الموقع، وثائق ومستندات التملك، تقديم إقرار عن الأحكام الصادرة في العقار، والإفصاح عن الطلبات التي لم يبت فيها) .

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