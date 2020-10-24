«شؤون الحرمين» تحدد 9 إجراءات وقائية للصلاة في المسجد الحرام

أكدت رئاسة شؤون الحرمين أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتعاون مع العاملين في المسجد الحرام؛ دليل على الوعي ويسهم في سلامة المجتمع.

ونُشر على الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين على «تويتر»، إنفوجرافيك بالإجراءات الوقائية أثناء أداء الصلاة في المسجد الحرام.

وأكدت رئاسة شؤون الحرمين، ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، وتعقيم اليدين أثناء الدخول، وعدم إدخال المأكولات والمشروبات في المسجد الحرام، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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كما شددت شؤون الحرمين على الالتزام بالتعليمات أثناء الخروج، والالتزام بالمسارات والأماكن المحددة للصلاة، وإحضار المصحف الخاص أو القراءة من الجوال.

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