بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5500 كرتون تمور في لحج باليمن

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الجمعة، بتوزيع 5500 كرتونة من التمور للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة والمتضررة في مديريات التربة والمقاطرة وزريقة الشام بمحافظة لحج، استفاد منها 5500 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.

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