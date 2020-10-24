الرياض والمدينة بصدارة أعلى معدلات التعافي من كورونا بالمملكة

سجَّلت الرياض أعلى معدل لحالات التعافي في المملكة، اليوم السبت، بـ86 حالة، تليها المدينة المنورة بـ62 حالة، ثم مكة المكرمة بـ28 حالة، وجدة بـ20 حالة، والدمام بـ19 حالة تعافٍ.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط: htps://covid19.moh.gov.sa.

وسجَّلت المملكة، اليوم السبت، 417 حالة تعافٍ جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي في البلاد، اليوم السبت، إلى 330995 حالة تعافٍ.

Advertisements

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم، تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة.

اقرأ أيضًا:

كورونا حول العالم.. الإصابات تقترب من عتبة الـ42 مليون

إصابة الرئيس البولندي بكورونا.. والسلطات تفرض قيودًا جديدة