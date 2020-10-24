تحت شعار «عينك على العالم».. «العين الإخبارية» تُطلق حُلّتها الرقمية الجديدة عبر منصاتها متعددة اللغات

أطلقت «العين الإخبارية»، اليوم السبت، حلتها الرقمية الجديدة، وذلك على جميع منصاتها متعددة اللغات، انطلاقاً من التزامها بريادة الإعلام الرقمي من خلال تقديم محتوى يتميز بمهنية ومصداقية عاليتين، أدواتُه أحدث التقنيات الرقمية الذكية.

واعتمدت «العين الإخبارية» بإطلالتها الجديدة على مواكبة وتطويع كل ما هو جديد في عالم الإعلام الرقمي المتجدد؛ كعوامل الإبهار البصري، وذلك في شكل الهوية الجديد، وتصميم الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى التطبيقات على الهواتف الذكية ومنصاتها الإعلامية الرقمية المختلفة المقروءة منها والمسموعة والمرئية بلغاتها الخمس: العربية، والفرنسية، والفارسية، والتركية والأمهرية.

«عينك على العالم»

وتُطل «العين الإخبارية» على متابعيها وقرائها بثوب عصري جديد، حاملة شعار «عينك على العالم»، كاشفة الستار عن باقة كبيرة من التطويرات التي تركز على تكثيف نوعي للمحتوى المرئي، عبر دورة برامجية رقمية مميزة، بجانب روافد متعددة للمواد المصورة، لاسيما قوالب التحقيقات الوثائقية، علاوة على بث برامج جديدة تغطي مختلف المواضيع للوصول لشريحة أكبر من القراء والمتابعين.

«نخبة مميزة»

وتتزامن انطلاقة «العين الإخبارية»، بحُلتها الجديدة في اللغات الخمس، مع امتداد رقعة وجودها المكثف في العديد من العواصم حول العالم؛ أبرزها القاهرة وأديس أبابا ولندن وواشنطن، مع رفد شبكة مراسليها المحترفين حول العالم، وانضمام نخبة كبيرة ومميزة من كُتّاب الرأي الذين يعدون رموزاً في الفكر والثقافة والسياسة والاقتصاد، بالإضافة إلى العديد من المقابلات الحصرية.

ومنذ أن استحوذت عليها مطلع العام الجاري، قدّمت «الشركة الدولية للاستثمارات الإعلامية» فرص النمو والتطوير لـ«العين الإخبارية»؛ حيث أُتيحت لها فرصة الاستفادة من إمكانات الشركة وخبراتها الإدارية والتجارية الهائلة، والمواهب الإعلامية المميزة والقدرات الفنية والتقنية المتطورة.

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«الهوية الجديدة»

وبهذه المناسبة، قال أحمد سعيد العلوي، رئيس تحرير «العين الإخبارية» إن الهوية الجديدة في اللغات الخمس تكتسي بالطابع الرقمي في تناغم يعكس خصوصية العين الإخبارية كمصدر إخباري موثوق، يواكب تطورات الإعلام الرقمي لتعزيز أواصر الاتصال مع الجمهور مختلف الأذواق والاهتمامات.

وأضاف العلوي، أن التغيير يفتح الآفاق أمام امتلاك أدوات تواكب التغييرات والتقنيات المتسارعة في عالم الإعلام الرقمي، بما ينعكس على تقديم خدمات إخبارية ومعلوماتية وتحليلية بطرق إبداعية.

وكشف العلوي، عن أن «العين الإخبارية» وضعت استراتيجية طموحة للسنوات المقبلة، تعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية، وأحدث تقنيات الإعلام الرقمي، وصحافة الفيديو، وصحافة الهاتف الذكي، لتقديم محتوى يلبي كل الشرائح المستهدفة على المنصات بلغاتها الخمس.

«متابعة كبيرة»

ويحظى موقع العين الإخبارية بمتابعة كبيرة تؤكدها أعداد المتابعين على «فيسبوك» والبالغ عددهم نحو 3 ملايين و800 ألف شخص، وأكثر من مليون متابع على «تويتر»، وأكثر من 786 ألف متابع على الإنستجرام واليوتيوب، كما تُقدم محتواها المميز لجميع الناطقين باللغات الفرنسية، والفارسية، والتركية والأمهرية بالإضافة إلى اللغة العربية.