«تحالف دعم الشرعية»: تدمير طائرة حوثية مفخخة قبل وصولها للأراضي السعودية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تدمير طائرة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه السعودية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم «السبت» من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وكانت قوات الجيش اليمني، قد نجحت بإسناد من المقاومة الشعبية وطيران «تحالف دعم الشرعية»، في إلحاق خسائر بشرية ومادية عدة بميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، خلال معارك عنيفة وقعت بينهم أمس الجمعة، في جبهات مديرية نهم شرق صنعاء.

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ووفق ما ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فإن هناك ما لا يقل عن 20 عنصرًا من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم بنيران الجيش الوطني والمقاومة، إلى جانب العديد من الجرحى، وخسائر أخرى كبيرة في العتاد.

وأشار المركز الإعلامي، إلى أن طيران «تحالف دعم الشرعية» استهدف ـ بغارات عدّة ـ تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة، وكبّد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات منها تدمير عربتين و3 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

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