أخبار السعودية اليوم.. بدء التسجيل في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.. والإعلان عن نسبة السيطرة على حريق تنومة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، الموافق 24 أكتوبر 2020م، منها: بدء التسجيل في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، و«مدني عسير» يعلن نسبة السيطرة على حريق تنومة، والتنمية الاجتماعية توضح توضح حقيقة مقطع مواطن يعمل في تقطيع الحطب.

«مدني عسير» يعلن نسبة السيطرة على حريق تنومة

أعلن الدفاع المدني بمنطقة عسير، اليوم السبت، إخماد 80% من حريق جبل غلامة في تنومة، والذي اندلع مساء الأربعاء الماضي.

«استشاري جلدية» يوضح سبب التحسس من الساعات والأحذية.. ويقدم الحل

أوضح استشاري طب وجراحة الأمراض الجلدية، الدكتور مانع الحربي، سبب حساسية بعض الأشخاص من الساعات أو الأحذية.

هل يُمنع أصحاب المخالفات المرورية من السفر للخارج؟.. الإدارة العامة توضح

أوضح المرور السعودي، أنَّ وجود مخالفات مرورية على الشخص ليس مانعًا من سفره خارج البلاد.

الأحد.. بدء التسجيل في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

يبدأ يوم غد الأحد، عملية تسجيل المشاركين في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، المقرر انطلاقه في 28 نوفمبر المقبل، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بملهم شمال مدينة الرياض.

الصحة: لقاح الإنفلونزا «آمن تمامًا» لهذه الفئة من السيدات

أكدت وزارة الصحة، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية «آمن تمامًا» للمرأة الحامل والمرضعة، في الوقت الذي نصح فيه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بأخذ اللقاح المتوفر في المراكز الصحية.

بالفيديو.. «وزارة الحج» توضح الإجراء المتبع مع من حصل على تصريح وتخلف عن العمرة

أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس، الإجراءات التي ستواجه من حصل على تصريح بالعمرة وتخلّف عن الحضور.

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يبلغ طوله 800 متر.. افتتاح جسر تقاطع طريق المدينة بمكة المكرمة

افتتح أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، جسر تقاطع طريق المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة.

«الضمان الصحي» يوضح موقف التغطية التأمينية حال تنازل مقدم الخدمة عن نموذج الإفصاح

أوضح مجلس الضمان الصحي أنَّ شركة التأمين ملزمة بتقديم الخدمة للمستفيد، إذا تنازلت أو لم تطلب تقديم نموذج الإفصاح.

«مجلس شؤون الأسرة» يوضح نسبة ذوي الإعاقة بالسعودية وحقوقهم

أعلن مجلس شؤون الأسرة، أنَّ 7.78% من السعوديين من ذوي الإعاقة (5 سنوات فأكثر) وأنَّ 3.1% من السعوديين (5 سنوات فأكثر) لديهم صعوبات متعددة.

«الجهني» يتوقع هطول «أول حالة وسمية» ويحدد موعدها

توقع الخبير المناخي، الدكتور زياد الجهني، حالة مطرية متوسطة الشدة، تؤثر على بعض مناطق المملكة، وتبدأ نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنها ستكون «أول حالة وسمية».

بالفيديو.. مرور جدة يقبض على قائد مركبة مارس التفحيط ونشره على تيك توك

أوضح المرور السعودي القبض على قائد مركبة بجدة، مارس التفحيط ونشره على تطبيق تيك توك.

«التنمية الاجتماعية» توضح حقيقة مقطع مواطن يعمل في تقطيع الحطب

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، حقيقة ما تمَّ تداوله بمواقع التواصل من وجود مواطن يعمل في قطع الحطب ويحتاج لأي مساعدة.

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