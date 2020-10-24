خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 344552 حالة.
وأوضحت الوزارة، أنه تمَّ تسجيل 417 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 330995 حالة.
كما تمَّ تسجيل 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 5281 حالة.
اقرأ أيضًا:
مصابو كورونا.. وزارة الصحة تجدِّد التنويه بالحقوق والمسؤوليات
«الصحة» تنصح المخالطين وحاملي «أعراض كورونا الخفيفة» بإجراءات هامة
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: 395 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 417 حالة ووفاة 17 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.