«الصحة»: 395 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 417 حالة ووفاة 17 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 344552 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تمَّ تسجيل 417 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 330995 حالة.

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كما تمَّ تسجيل 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 5281 حالة.

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