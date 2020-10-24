170 شخصا و100 آلية لفتح طرقات تنومة

وأضاف أن أمانة المنطقة وبلديات النماص وتنومة وبللحمر وبللسمر وبني عمرو سخرت كافة إمكاناتها لمساندة رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق، مؤكدا مواصلة الجهود الميدانية والخدمية حتى الآن، إذ تواصل البلديات أعمالها منذ يوم أمس على قدم وساق بأكثر من 170 فردا من القوى البشرية مدعمين بأكثر من 100 معدة وآلية مختلفة.
ونوه أمين عسير إلى أن البلديات قامت بتوفير الدعم من خلال إقامة مخيم لإدارة الحدث وتجهيزه بكافة الخدمات لتقديمها للجهات المشاركة، إلى جانب تجهيز خيمة مُجهزة بجميع الأغذية والمشروبات، كما باشر بها المختصون من بلدية تنومة وغيرها في مركز العمليات، وذلك لمباشرة أعمال إعداد وتحديث الخرائط وتوضيح مواقع تمركز جميع الآليات والمعدات الموجودة في موقع الحدث، إضافة إلى إشراف ومتابعة مشاركة البلديات في فتح الطرق بالمعدات والآليات، وتجهيز مقر دائم وضيافة لرجال الدفاع المدني والمشاركين في عمليات الإخماد والتنسيق.
وقال إن غرفة القيادة الميدانية قامت بالتنسيق مع الأمانة والبلديات بجهود واضحة في عملية الإخماد، ولا زالت الجاهزية كاملة بالموقع.
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