السعودية اليوم / مقتل 10 أشخاص وجرح 20 على الأقل في انفجار انتحاري قرب مقر مركز تعليمي بالعاصمة الأفغانية كابول



كابول 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من عشرين آخرين فى انفجار قرب مقر مركز تعليمي بالعاصمة الأفغانية كابول .

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق آريان في تصريح صحفي : إن الهجوم وقع اليوم في المركز الذي يوفر حصصا تدريبية ودورات لطلبة المراحل التعليمية العليا في حي بغرب كابول، موضحاً أن مهاجماً انتحارياً أراد دخول المركز التعليمي لكن حراس المركز تعرفوا عليه ليقوم بعدها بتفجير عبواته في الممر .

وأضاف أن التقارير الأولية تحدثت عن مقتل 10 أشخاص وجرح 20.

وشهدت أفغانستان تصاعدا في العنف في الأسابيع الأخيرة، حتى خلال عقد طالبان والحكومة الأفغانية محادثات سلام لإنهاء الحرب الدامية في البلاد.

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18:05ت م

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