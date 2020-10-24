السعودية اليوم / مديرة المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة تحذر من خطورة ارتفاع إصابات ووفيات كورونا



تونس 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

أوضحت المديرة العامة للمرصد الوطني التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية أن الوضع الوبائي في تونس ما يزال يأخذ منحى تصاعديا خطيرا، مسجلا ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات وعدد المصابين وعدد المرضى الذين يتم إيواؤهم بأقسام الإنعاش في المستشفيات.

وشددت المسؤولة التونسية في تصريح صحفي اليوم على أن الوضع الوبائي ما يزال خطيرا بالنظر إلى تسجيل معدل أكثر من 1200 حالة عدوى بفيروس

// انتهى //

17:23ت م

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تونس 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأوضحت المديرة العامة للمرصد الوطني التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية أن الوضع الوبائي في تونس ما يزال يأخذ منحى تصاعديا خطيرا، مسجلا ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات وعدد المصابين وعدد المرضى الذين يتم إيواؤهم بأقسام الإنعاش في المستشفيات.وشددت المسؤولة التونسية في تصريح صحفي اليوم على أن الوضع الوبائي ما يزال خطيرا بالنظر إلى تسجيل معدل أكثر من 1200 حالة عدوى بفيروس كورونا يوميا، وما بين 24 إلى 30 حالة وفاة يوميا أغلبها تتعلق بوفيات أشخاص مسنين لديهم عوامل الخطر، إضافة إلى وفيات في صفوف الشرائح العمرية بين 40 و 50 سنة ممن يعانون من أمراض مزمنة.// انتهى //17:23ت م0074

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