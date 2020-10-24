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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يدمر طائرة حوثية مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة السعودية والان مع التفاصيل
السبت 24 أكتوبر 2020
أسقطت قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية طائرة حوثية مفخخة بدون طيار باتجاة السعودية.
وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، إن القوات المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة بدون طيار، حاولت استهداف جنوب السعودية.
وأكد المالكي في بيان، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، تتعمد بطريقة ممنهجة ومتعمدة، استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.
وطالما حذر التحالف من مغبة استهداف المدنيين وسط مساع حثيثة لتثبيت استقرار المناطق المحررة في اليمن ومحاولات دفع الحوار السياسي بين الفرقاء.
وأفشلت دفاعات التحالف على مدار الأشهر الماضية محاولات الحوثي لاستهداف جنوب السعودية، وتعمل قواته على تدمير بنية الإرهاب الحوثي في الشمال اليمني.
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