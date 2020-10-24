إصابة أحد المتطوعين في إخماد حريق جبل غلامة بتنومة

2020-10-24

متابعات الخليج 365 - عسير

أفاد مراسل قناة الإخبارية بإصابة أحد المتطوعين في إخماد حريق جبل غلامة بتنومة بمنطقة عسير.

مواصلة إخماد الحريق:

وتواصل قوات الدفاع المدني وطائرات الأمن عمليات إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة الذي نشب منذ أربعة أيام.

وقضت ألسنة النيران على مساحات واسعة من الأراضي، وتحولت جبال تنومة المرتفعة الخضراء، إلى كميات من النيران، وودعت جبل غلامة أشجاره الخضراء وفقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، فيما لم يتم رصد أي خسائر بشرية.

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وأشار تقرير إلى أن الـ72 ساعة الماضية كانت عبارة عن جهود متكاملة للسيطرة على هذا الحادث، ولا زالت هذه الجهود مستمرة للتأكد من السيطرة التامة.

يذكر أن محافظة تنومة تقع جنوب غرب المملكة في منطقة عسير على سلسلة جبال السروات، وتمتاز بانتشار الغابات الخضراء فوق قمم الجبال هناك.

طائرات أرامكو:

يذكر أن طائرات الرش التابعة لشركة أرامكو شاركت أمس في جهود إخماد حريق تنومة كما ساندت الفرق الميدانية بمعدات وسيارات إطفاء.

ونشرت إمارة عسير مقطع فيديو يوثق جانبًا من عملية الإطفاء وعلقت عليه بالقول: شركة أرامكو تشارك بطائرات الرش على المساحات التي كان يصعب الوصول إليها في حريق تنومة وتساند الفرق الميدانية بفرقة إسناد وسيارات إطفاء ومعدات إنقاذ.

يذكر أنه بناءً على توجيه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وصل مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو أمس لدعم أعمال غرفة العمليات المشتركة بإمارة ‎عسير والفرق الميدانية في إدارة أزمة حريق تنومة.



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