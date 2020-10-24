شكرا لقرائتكم التعليم تعلن جداول الأسبوع التاسع لجميع المراحل على قناة عين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-24 التعليم تعلن جداول الأسبوع التاسع لجميع المراحل على قناة عين يمكن مشاهدتها عبر القنوات بث مباشر أو قناة اليوتيوب

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