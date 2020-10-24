2020-10-24

الصحة توضح آلية حساب الوفيات بـ كورونا : بينها حالات ماتت منذ أيام

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبدالله عسيري، آلية حساب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن بينها حالات متوفاة منذ أيام.

وأضاف في تصريحات إلى “الإخبارية”، أن هناك وفيات قد تكون حدثت قبل أيام، ولكن تم استكمال بيانات المتوفين حتى تم الإعلان، موضحًا أن النسبة العامة للوفيات في المملكة بسبب كورونا لم تتغير، لكن لا زالت الأقل على مستوى العالم ولكنها تتذبذب من يوم إلى آخر على حسب المرضى المنومين المصابين بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل (395) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩ الجديد (كوفيد 19)، وتسجيل (17) حالة وفيات رحمهم الله.

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وأضافت وزارة الصحة، أنه تسجيل (417) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (330,995) حالة.

يذكر أن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، حذر في وقت سابق من خطورة التهاون بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من كورونا.

وقال الربيعة: “إننا جميعًا في مركب واحد، إذا عملنا معًا أنقذنا الجميع من فيروس كورونا، وإذا قصر البعض فسيؤثر على البقية”.

وأضاف الوزير الربيعة، في مقابلة مع قناة “الإخبارية”، أننا رأينا في الفترة الماضية استقرار حالات فيروس كورونا، وانخفاض حالات العناية المركزة، مشيرًا إلى أن الجميع عرضة لعودة الحالات.

وأكد وزير الصحة على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية لتجنب ارتفاع إصابات فيروس كورونا؛ حتى لا تحدث موجة ثانية مثل أوروبا، موضحًا أن المملكة من أفضل الدول في التعامل مع جائحة كورونا.



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