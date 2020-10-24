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ما زال الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، يواصل الرفض لمحاولات إدارة ناديه لتجديد تعاقده، لرغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.
وقالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، السبت، أن مبابي يرتبط بعقد رسمي مع سان جيرمان حتى صيف 2022، لذلك فإنه قد يرحل بعد أقل من عام في حال رفضه التجديد.
وقررت إدارة الريال اتباع نفس استراتيجية التعاقد مع إدين هازارد، حيث ستبدأ مفاوضاتها الرسمية مع النادي الفرنسي قبل نهاية عقد مبابي بعام واحد فقط.
الفرنسي "مبابي" يرفض تمديد عقده مع سان جيرمانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-24
ما زال الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، يواصل الرفض لمحاولات إدارة ناديه لتجديد تعاقده، لرغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.
وقالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، السبت، أن مبابي يرتبط بعقد رسمي مع سان جيرمان حتى صيف 2022، لذلك فإنه قد يرحل بعد أقل من عام في حال رفضه التجديد.
وقررت إدارة الريال اتباع نفس استراتيجية التعاقد مع إدين هازارد، حيث ستبدأ مفاوضاتها الرسمية مع النادي الفرنسي قبل نهاية عقد مبابي بعام واحد فقط.
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
06:20 PM
يسعى للالتحاق بصفوف ريال مدريد
ما زال الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، يواصل الرفض لمحاولات إدارة ناديه لتجديد تعاقده، لرغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.
وقالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، السبت، أن مبابي يرتبط بعقد رسمي مع سان جيرمان حتى صيف 2022، لذلك فإنه قد يرحل بعد أقل من عام في حال رفضه التجديد.
وقررت إدارة الريال اتباع نفس استراتيجية التعاقد مع إدين هازارد، حيث ستبدأ مفاوضاتها الرسمية مع النادي الفرنسي قبل نهاية عقد مبابي بعام واحد فقط.
، الفرنسي "مبابي" يرفض تمديد عقده مع سان جيرمان ،
المصدر : الخليج 365
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