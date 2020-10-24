الزكاة والدخل توضح الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

2020-10-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تفاصيل استثناء 14 حالة من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يعفى من ضريبة التصرفات العقارية إذا كان التصرف بالهبة بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية ، أو إن كان التصرف بهدف توزيع تركة للورثة، أو إن كان التصرف بدون مقابل كالوقف الأهليأو الخيري.

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كما لا تفرض الضريبة إذا كان لتصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط التجاري، أو إذا كان التصرف قسري كحالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.

وأيضا لا تُفرض إذا كان التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة في حدود ربع تركة الموصي، أو إن كان نقل ملكية العقار بصورة مؤقتة كضمان لتمويل أو ائتمان، أو نقل الملكية قبل سريان الضريبة شرط عدم حدوث تغيير في بنود العقد أو تغيير من أطرافه.

كما لا تفرض الضريبة إن كان التصرف في العقار لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو بين أمناء حفظ لذات الصندوق ، أو إذا كان أحد الطرفين حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين بالمملكة.



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