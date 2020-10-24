دُبي تعلن عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم

وتابع “حمدان” على تويتر “ندرك التحديات الكبيرة التي فرضتها الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، وهدفنا تجاوز كل تلك التحديات وتسريع التعافي والتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي”.

وأكدد ولي عهد دبي أنّ “القطاع الخاص شريك رئيسي في مسيرة دبي التنموية، واعتمدنا مجموعة من الاعفاءات الجديدة لبعض الرسوم، وتخفيض الايجارات لبعض القطاعات، إلى جانب تمديد صلاحية مجموعة سابقة من الاعفاءات من الرسوم”.

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