خلف الستار.. ورشة لإدارة العروض المسرحية

2020-10-24

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

في باكورة إنتاج اتفاقية التعاون بين معهد الثقافة والفنون (ثقف) وفرقة شباب المسرح، تنطلق في قاعة التدريب بالمعهد غداً الأحد ورشة العمل المسرحية في إدارة العروض المسرحية (خلف الستار) التي تستمر لمدة 5 أيام من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء، ويقدمها المدرب بندر الحازمي مدير فرقة شباب المسرح والممثل والمخرج المسرحي.

وتستهدف المسرحية المسرحيين الشباب ومتخصصة في مهام إدارة خشبة المسرح (BackStage) من خلال برنامج يومي يراعي اهتمامات المتدربين ويهدف لانسجام وبناء فريق العمل المسرحي، وتطوير الكفاءات الشابة في التخصصات المسرحية المهمة والنادرة في التقنيات والإدارة المسرحية.

وتناقش الورشة في محاورها، الإدارة في المسرح، ووظيفة ومهام مدير خشبة المسرح، وإدارة وانسجام فريق المسرحية، وأهمية تكامل جهود الفريق في خدمة رؤية المخرج، وتوضيح أهمية مدير خشبة المسرح في العمل المسرحي.

وتأتي هذه الورشة في إطار الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بهدف نشر ثقافة الفنون المسرحية والإسهام في تأهيل وتدريب الكوادر المسرحية والتي تتضمن العديد من الورش المتخصصة التي يقدمها مختصون في العمل المسرحي.

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وأوضح المشرف العام على فرقة شباب المسرح والمخرج والمنتج المسرحي خالد الباز بأن الفرقة ستقدم قريبا بالتعاون مع معهد “ثقف” ورش عمل مختصة في الإخراج و التمثيل المسرحي، كما ستغطي بالتسلسل في ورش عملها القادمة أغلب مجالات الفنون المسرحية.

ودعا الباز المختصين والمهتمين بالعمل المسرحي والراغبين في تطوير أدواتهم المسرحية للتسجيل في هذه الورشة والاستفادة مما يقدم فيها، كما حثهم على استغلال الورش والبرامج التي سيتم تقديمها عبر هذه الاتفاقية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.





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