دخول الرئيس الجزائري إلى الحجر الصحي بسبب كورونا

2020-10-24

متابعات الخليج 365 _ الرياض

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، عن خضوع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للحجر الصحي لمدة 5 أيام.

الرئيس الجزائري بالحجر الصحي

وأوضح بيان الرئاسة الجزائرية اليوم، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دخل إلى الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19 على العديد من الإطارات السامية لرئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ولذلك نصح الطاقم الطبي للرئاسة رئيس الجمهورية، بمباشرة حجر صحي تطوعي لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم السبت، الـ24 من أكتوبر.

رفع الإجراءات المتعلقة

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، مساء أمس، سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي ضد فيروس كورونا في الجزائر.

Advertisements

وحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الجزائري، رفُع الحجر الصحي كليًّا عن عشر محافظات، هي البويرة، وتبسة، والمدية، وإيليزي، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيبازة، وعين الدفلى، وغليزان.

وأفاد المصدر بتمديد إجراءات الحجر الجزئي على ثماني محافظات لمدة 30 يومًا، ابتداءً من الأول أكتوبر، من الساعة 11 مساء إلى 6 صباحًا من اليوم الموالي.

ويتعلق الأمر بكل من محافظات بجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر العاصمة، وجيجل، وعنابة، ووهران.

ولفت المصدر أيضًا إلى فرض حجر صحي جزئي على كل من محافظات باتنة، وسطيف، وقسنطينة، بعد ارتفاع حالات العدوى.



شارك الخبر







