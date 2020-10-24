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ذكرت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبدالمجيد تبون قرر دخول الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسؤولين في البلاد.
وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته على حسابها في موقع فيسبوك، أن الطاقم الطبي الخاص نصح "تبون" بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام ابتداءً من اليوم.
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 05:08 PM
الطاقم الطبي نصحه بالمكوث 5 أيام ابتداءً من اليومالرئيس الجزائري يدخل الحجر الصحي بعد إصابة مسؤولين بـ"كورونا"
ذكرت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبدالمجيد تبون قرر دخول الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسؤولين في البلاد.
وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته على حسابها في موقع فيسبوك، أن الطاقم الطبي الخاص نصح "تبون" بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام ابتداءً من اليوم.
، الرئيس الجزائري يدخل الحجر الصحي بعد إصابة مسؤولين بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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