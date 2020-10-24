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طالب المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (السبت) بفرض عقوبات صارمة على منتهكي قيود "كوفيد -19" في الوقت الذي تكافح فيه أكثر دول الشرق الأوسط تضررًا من موجة ثانثة.
ونقل التلفزيون الرسمي عن "خامنئي" قوله خلال اجتماع لفريق العمل المعني بفيروس كورونا: "يجب معاقبة من يرتكبون انتهاكات جسيمة للأنظمة الصحية".
ودعا إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على نقاط الدخول وحركة المرور بين المدن والأماكن العامة، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت أحدث أرقام المسؤولين، أن فيروس كورونا قتل 32320 إيرانيًا وأصاب 562705 بينهم 5814 حالة إصابة جديدة و335 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 05:00 PM
دعا إلى تشديد الإجراءات على نقاط الدخول إلى المدنرعب الموجة الثانية.. "خامنئي" يطالب بفرض عقوبات صارمة على منتهكي قيود "كورونا"
طالب المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (السبت) بفرض عقوبات صارمة على منتهكي قيود "كوفيد -19" في الوقت الذي تكافح فيه أكثر دول الشرق الأوسط تضررًا من موجة ثانثة.
ونقل التلفزيون الرسمي عن "خامنئي" قوله خلال اجتماع لفريق العمل المعني بفيروس كورونا: "يجب معاقبة من يرتكبون انتهاكات جسيمة للأنظمة الصحية".
ودعا إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على نقاط الدخول وحركة المرور بين المدن والأماكن العامة، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت أحدث أرقام المسؤولين، أن فيروس كورونا قتل 32320 إيرانيًا وأصاب 562705 بينهم 5814 حالة إصابة جديدة و335 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
، رعب الموجة الثانية.. "خامنئي" يطالب بفرض عقوبات صارمة على منتهكي قيود "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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