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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاثة قرارات انضباطية على خلفية الأحداث التي رافقت مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
فقد فرضت على نادي الوحدة دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الأول والشوط الثاني في مباراته مع القادسية.
وألزمت لاعب النصر عبدالله مادو بدفع غرامة مالية 20 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة "الفلاش إنترفيو" بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفتح.
كما ألزمت لاعب ضمك كريستيان فرانكو بدفع غرامة مالية 10 آلاف ريال بالإضافة إلى الايقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء لاستخدامه اللعب العنيف.
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 04:31 PM
قرارات رافقت الجولة الأولى من الدوري
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاثة قرارات انضباطية على خلفية الأحداث التي رافقت مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
فقد فرضت على نادي الوحدة دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الأول والشوط الثاني في مباراته مع القادسية.
وألزمت لاعب النصر عبدالله مادو بدفع غرامة مالية 20 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة "الفلاش إنترفيو" بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفتح.
كما ألزمت لاعب ضمك كريستيان فرانكو بدفع غرامة مالية 10 آلاف ريال بالإضافة إلى الايقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء لاستخدامه اللعب العنيف.
، "الانضباط" تغرّم "الوحدة".. وعبدالله مادو مدافع "النصر" ،
المصدر : الخليج 365
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