سلسلة إجراءات طبية نوعية تنقذ قدم شاب من البتر في مستشفى عسير

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الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):نجح - بفضل الله - فريق طبي متخصص بوحدة جراحة تقويم تشوهات الأطراف والتطويل بمستشفى عسير المركزي من إنقاذ قدم شاب من البتر عبر رحلة علاجية متقدمة تكللت بالنجاح .
وفي التفاصيل ، أوضحت ( صحة عسير ) أن الفريق الطبي بالوحدة استقبل طلب احالة لشاب - في العشرينات من العمر - تعرض لحدث دهس وتهشم بالطرف السفلي الأيسر مع فقدان لعظام الكاحل وأسفل الساق ، وفقد نسيجي .
حيث بدأت الوحدة في الحيلولة دون اللجوء لبتر القدم ، وذلك من خلال تنظيف الجروح والعظام المتسوسة والتي تعرضت للتعفن ، وإجراء تثبيت خارجي ، تلى ذلك مرحلة تغطية الأنسجة وعمل رقعة عضلية حره من عضلات البطن بمساعدة فريق جراحه التجميل.
وأضافت( صحة عسير) : عقب ذلك بدأ الفريق الطبي في تعويض العظام المفقودة عن طريق جهاز اليزاروف لتعويض ( ١٧ سم ) وعمل التحام لما تبقى من الكاحل وإعادة تشكيل المفصل .
وأثمرت هذه الإجراءات المتقدمة في تمكن المريض من الوقوف والمشي بعد انتهاء فترة علاجه والتحاقه بالعلاج التأهيلي - ولله الحمد - .
وتعتبر هذه الحالة من الحالات النوعية التي تُجرى بشكل دوري في الوحدة ، والتي تعتبر من الوحدات المتميزة والنوعية .
وقد تكون الفريق الطبي من الدكتور عايض الشهراني والدكتور ظافر عباس ، ومن جراحة التجميل الدكتور رياض الوهابي ومن التخدير والعمليات الدكتور حسين أبو جميلة و عادل عسيري و بوبينا وأمينة القرني ونوال عسيري.
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