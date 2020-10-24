«المرور» توضح 4 تصرفات تشتت ذهن السائق أثناء القيادة

حددت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة بعض التصرفات المشتتة للذهن أثناء القيادة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنَّ الانشغال مع بقية ركاب المركبة ومحاولة الوصول إلى غرض داخل المركبة، وتأمل المنظر الخارجي، واستخدام الهاتف المحمول، تعد من التصرفات المشتتة للذهن أثناء القيادة.

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وكانت الإدارة العامة للمرور أكدت أنَّ استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة تتراوح بين 500 و900 ريال.

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