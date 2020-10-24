هل يُمنع أصحاب المخالفات المرورية من السفر للخارج؟.. الإدارة العامة توضح

أوضح المرور السعودي، أنَّ وجود مخالفات مرورية على الشخص ليس مانعًا من سفره خارج البلاد.

وذكر المرور –عبر حسابه على تويتر- ردًا على استفسار من مواطن، أنَّ «المخالفات لا تمنع من السفر للمواطنين».

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ووجَّه أحد المواطنين سؤالًا قال فيه: «اللي عليه مخالفات مسموح يسافر خارج السعودية بدون ما يسدد».

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