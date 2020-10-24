ردًا على استفسار مواطن
أوضح المرور السعودي، أنَّ وجود مخالفات مرورية على الشخص ليس مانعًا من سفره خارج البلاد.
وذكر المرور –عبر حسابه على تويتر- ردًا على استفسار من مواطن، أنَّ «المخالفات لا تمنع من السفر للمواطنين».
ووجَّه أحد المواطنين سؤالًا قال فيه: «اللي عليه مخالفات مسموح يسافر خارج السعودية بدون ما يسدد».
اقرأ أيضًا:
المرور يوضح 7 شروط لإصدار رخصة قيادة خصوصي
المرور: 3 خطوات لإسقاط السيارة من السجلات
كانت هذه تفاصيل خبر هل يُمنع أصحاب المخالفات المرورية من السفر للخارج؟.. الإدارة العامة توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.