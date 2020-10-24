طالبت بتجنب التفاعل مع الحالات المماثلة
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، حقيقة ما تمَّ تداوله بمواقع التواصل من وجود مواطن يعمل في قطع الحطب ويحتاج لأي مساعدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، في بيان له نشره -عبر تويتر- إنه إشارة إلى ما تمَّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول حالة مواطن يعمل في نشاط قطع الحطب، وبحاجة للمساعدة، قامت الوزارة بالتواصل مع المواطن ودراسة حالته، واتضح لها أنَّ المواطن موظف، ولا يزال على رأس العمل، ولا تنطبق عليه ضوابط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنَّ ابن المواطن المشار إلى حالته في المقطع، أحد المستفيدين من الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتهيب الوزارة بالجميع ضرورة التواصل معها للإبلاغ عن أي حالة إنسانية لتتم متابعتها من قبل الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين في الوزارة، وتدعو لتجنب التفاعل مع الحالات المماثلة عن طريق النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، لما فيها من إساءة للكرامة الإنسانية.
اقرأ أيضًا:
الوزير الراجحي يوافق على تأسيس جمعية «نساء المستقبل الأهلية»
«الموارد البشرية» توضح نسبة «توطين الوظائف» بمنشآت القطاع الخاص
كانت هذه تفاصيل خبر «التنمية الاجتماعية» توضح حقيقة مقطع مواطن يعمل في تقطيع الحطب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.