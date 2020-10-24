«التنمية الاجتماعية» توضح حقيقة مقطع مواطن يعمل في تقطيع الحطب

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، حقيقة ما تمَّ تداوله بمواقع التواصل من وجود مواطن يعمل في قطع الحطب ويحتاج لأي مساعدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، في بيان له نشره -عبر تويتر- إنه إشارة إلى ما تمَّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول حالة مواطن يعمل في نشاط قطع الحطب، وبحاجة للمساعدة، قامت الوزارة بالتواصل مع المواطن ودراسة حالته، واتضح لها أنَّ المواطن موظف، ولا يزال على رأس العمل، ولا تنطبق عليه ضوابط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنَّ ابن المواطن المشار إلى حالته في المقطع، أحد المستفيدين من الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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وتهيب الوزارة بالجميع ضرورة التواصل معها للإبلاغ عن أي حالة إنسانية لتتم متابعتها من قبل الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين في الوزارة، وتدعو لتجنب التفاعل مع الحالات المماثلة عن طريق النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، لما فيها من إساءة للكرامة الإنسانية.

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