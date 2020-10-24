«أمانة عسير» تعلن فتح الطرق شمال محافظة تنومة

قامت أمانة منطقة عسير، اليوم السبت، بفتح الطرق شمال محافظة تنومة، بعد إخماد أكثر من 80 بالمائة من النيران.

وذكرت أمانة منطقة عسير –عبر تويتر- أن بإشرافها ومتابعتها قامت بلديتا تنومة والنماص بفتح الطرق بالمعدات والآليات في موقع حريق تنومة شمال محافظة تنومة.

وكان الدفاع المدني بمنطقة عسير، أعلن اليوم، إخماد 80% من حريق تنومة، والذي اندلع مساء الأربعاء الماضي.

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وشاركت طائرات من شركة أرامكو، في عمليات إخماد النيران، في الوقت الذي أصيب فيه خمسة من رجال الإطفاء.

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