«أمانة عسير» تعلن فتح الطرق شمال محافظة تنومة

بعد إخماد 80% من الحريق
قامت أمانة منطقة عسير، اليوم السبت، بفتح الطرق شمال محافظة تنومة، بعد إخماد أكثر من 80 بالمائة من النيران.
وذكرت أمانة منطقة عسير –عبر تويتر- أن بإشرافها ومتابعتها قامت بلديتا تنومة والنماص بفتح الطرق بالمعدات والآليات في موقع حريق تنومة شمال محافظة تنومة.
وكان الدفاع المدني بمنطقة عسير، أعلن اليوم، إخماد 80% من حريق تنومة، والذي اندلع مساء الأربعاء الماضي.
وشاركت طائرات من شركة أرامكو، في عمليات إخماد النيران، في الوقت الذي أصيب فيه خمسة من رجال الإطفاء.
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