بالفيديو.. «وزارة الحج» توضح الإجراء المتبع مع من حصل على تصريح وتخلف عن العمرة

أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس، الإجراءات التي ستواجه من حصل على تصريح بالعمرة وتخلّف عن الحضور.

وقال شمس لقناة «الإخبارية»، إنّه بعد بحث ومناقشة تمّ ترك الحرية للمعتمرين في تغيير المواعيد أو إلغاء العمرة أو التخلف عنها دون أي عقوبات عليهم، وذلك لإتاحة الفرصة لأي شخص ظهرت عليه أعراض كورونا بعدم الذهاب للعمرة ومنع العدوى منذ البداية، ففي حال تطبيق عقوبة قد يفضل من ظهرت عليه أعراض الفيروس الذهاب وعدم التخلف وبالتالي ينشر العدوى.

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة، أنَّ عدد الأشخاص الذين حصلوا على تصريح بالعمرة حتى الآن يبلغ أكثر من 650 ألف تصريح، وحوالي 2.5 مليون تميل لتطبيق اعتمرنا، وأكثر من 1.2 مليون تسجيل بالتطبيق.

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وأشار إلى أنَّ تكرار العمرة للشخص مرتبط بعدد الإتاحة في الفترات الزمنية، لأنّ الهدف من التطبيق هو تنظيم عدد الأشخاص الراغبين في العمرة، لذلك الشخص لا يستطيع حاليًا تكرار العمرة حتى ينتهي منها أولًا، وبالتالي لن يتمكن من إتمام عمرة مستقبلية حتى ينتهي من العمرة المحجوزة له حاليًا.

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