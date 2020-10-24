المدينة تواصل تسجيل الحالات الأكثر لكورونا

تواصل المدينة المنورة تسجيل العدد الأعلى من إصابات كورونا ، وسجلت اليوم نحو 85 إصابة، في حين بلغ إجمالي ما سجلته وزارة الصحة 395 حالة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة بالمملكة نحو 344552 حالة، من بينها 8276 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 788 حالة حرجة، كما تم تسجيل 417 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 330995 حالة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 395 حالة منها 40% إناث، 60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11٪, والبالغين 85%، وكبار السن 4%. فيما بلغ عدد الوفيات 5281 حالة وذلك بإضافة 17 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى أنه تم إجراء 54809 فحوصات مخبرية جديدة.



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