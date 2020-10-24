شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 5,500 كرتون من التمور للأسر المحتاجة والنازحة في لحج والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.
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