المدينة تتصدر إصابات كورونا بـ 85 حالة والعاصمة تسجل 37 إصابة

2020-10-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية ارتفع لـ 344.552 حالة بعد تسجيل 395 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي حالات التعافي 330.995، وإجمالي الوفيات 5.281، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 8.276 منها 788 حالة حرجة.

أما عن توزيع الحالات الجديدة فهي كالتالي:

المدينة المنورة 85 حالة وينبع 42 ، والرياض 37 حالة ومكة المكرمة 32، والهفوف 19، وجدة 14، والمبرز 13، وخميس مشيط 9 حالات.

يذكر أن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، حذر في وقت سابق من خطورة التهاون بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من كورونا.

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وقال الربيعة “إننا جميعًا في مركب واحد، إذا عملنا معًا أنقذنا الجميع من فيروس كورونا، وإذا قصر البعض فسيؤثر على البقية“.

وأضاف الوزير الربيعة، في مقابلة مع قناة “الإخبارية”، أننا رأينا في الفترة الماضية استقرار حالات فيروس كورونا، وانخفاض حالات العناية المركزة، مشيرًا إلى أن الجميع عرضة لعودة الحالات.

وأكد وزير الصحة على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية لتجنب ارتفاع إصابات فيروس كورونا؛ حتى لا تحدث موجة ثانية مثل أوروبا، موضحًا أن المملكة من أفضل الدول في التعامل مع جائحة كورونا.





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